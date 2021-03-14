«Проект сильно ранил. Это была жесть»: откровения Егора Крида в новом сезоне шоу «Холостяк»

Влада Некрасова

Стартует новый сезон шоу «Холостяк», где главным героем будет Тимати — об этом было известно заранее. Но мало кто знает, что Тимур Юнусов (как он сам попросил себя называть на проекте) позвал на шоу своего друга — Егора Крида.

Егор появился в шоу не случайно. По словам Тимати, ему нужна будет помощь «старшего товарища», который даст ему советы и подскажет впечатления от девушек. Крид как никто другой знает о том, что нужно знать холостяку — ведь сам был на этом месте два года назад: любил, страдал, делал широкие жесты и пытался разобраться в своих чувствах. Тогда победила Дарья Клюкина, которая в итоге разбила сердце молодому рэперу.

«У меня есть теория, потому что меня проект сильно ранил. Я после него вышел с разбитым сердцем. И потом жесть была. Самое дебильное, что я стою на крыше, мне надо выбрать, а у меня к ним одинаковые чувства. И вот тебе — выбери одну, а вторая должна развернуться и в платье уходить. Выбрать двух ты не можешь», — поделился Крид.

Тимати, в беседе с Егором не исключал вероятности, что в процессе этого телешоу у него возникнут чувства к девушкам. Но пока он всем говорит, что не спешит впускать в жизни новых людей.

Рэпера сильно упрекают за то, что он пошел искать любовь на шоу. Ведь буквально в прошлом году он неожиданно расстался с матерью своего ребенка, моделью Анастасией Решетовой. Многие думают, что у пары до сих пор остались чувства друг к другу, ведь они постоянно проводят время вместе и не верят в искренние намерения экс-звезды лейба BlackStar. Но он отметает всю критику и признается, что ему интересно почувствовать в этой истории и найти не просто спутницу, но и единомышленника.