Прощеное воскресенье 14 марта: как просить прощения и что отвечать

Вадим Карасев

Прощеное воскресенье — важный день подготовки к Великому посту. В этот день все люди просят друг у друга прощения. Пришло время узнать, как правильно нужно это делать и что при этом стоит говорить.

Великий пост — время, когда принято читать покаянные молитвы о прощении грехов и просить Господа о прощении. Именно поэтому 14 марта нас дается возможность очистить близких людей от груза сожалений, даровав им прощение за самые ужасные поступки в их жизни.

Почему важно просить прощения

Это последний день перед началом Великого поста в 2021 году. Чтобы понять, почему он так важен, необходимо обратиться к вопросу о божьей сути. Господь прощает нас за наши грехи, поэтому для того, чтобы быть на него похожими, нам тоже необходимо научиться прощать.

Именно поэтому гораздо важнее, чем просить прощения у близких, будет искренне простить тех, кто провинился перед вами, пусть даже этот человек и не сказал заветных слов «прости меня».

Сказать «прости» очень просто, а вот принять извинения и от чистого сердца подарить человеку прощение — это настоящий подвиг, который Господь точно заметит.

Как правильно просить прощения и прощать 14 марта

Есть несколько вариантов. Можно сказать «прости меня» или «прости, если можешь», «прошу прощения». Если есть, за что попросить прощения, то лучше указать эти причины. Не стоит просить прощения просто так, для галочки. Обязательно должна быть вина в сердце, пусть даже самая малая и незначительная.

Согласно традициям, в ответ принято говорить «Бог простит, и я прощаю». Многим непонятен смысл такой фразы, но тут все предельно просто. Нашего прощения недостаточно. Чтобы человек был полностью прощен, ему требуется еще и прощение Господа, поэтому и нужно говорить именно так.

Многих интересует вопрос о том, как быть в непростой ситуации, когда вы не можете простить человека. В таком случае можно сказать: «Бог простит». Не держать зла ни на кого важно, но прощение — сложный процесс, поэтому не корите себя за то, что у вас не получается сразу простить человека полностью. Со временем это придет.