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Проводы Масленицы 14 марта 2021 года: завершение масленичной недели

Проводы Масленицы 14 марта 2021 года: завершение масленичной недели

Масленичная неделя завершается Проводами — широким праздником, который изобилует интересными традициями. Их соблюдают и по сей день, развлекаясь и лакомясь традиционными угощениями.


Масленица подходит к завершению, и 14 марта 2021 года отмечают ее Проводы. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не засиживаться дома и обязательно присоединиться к народным гуляниям, проводить зиму и обязательно загадать заветное желание. В этот день соблюдают множество традиций, которые помогают изменить жизнь к лучшему и войти в строгий Великий пост со спокойной душой.

Традиции последнего дня Масленичной недели

Масленица — один из языческих праздников, которые прижились в культуре и не запрещены церковью. Спустя столетия традиции празднования Масленицы практически не менялись, а лишь подстраивались под изменяющийся быт людей, и в последний день перед Великим постом вновь проходят народные гуляния, собирающие вместе поколения.

По традиции Проводы Масленицы отмечают на свежем воздухе, устраивая соревнования и массовые мероприятия, на которых каждый может показать свою удаль, полакомиться вкусными угощениями и от души повеселиться.

В последний день Масленицы сжигают чучело, которое символизирует зимние холода. Жаркий огонь призывает весеннее тепло, помогая солнечным лучам освобождать землю от льдов и снегов. В прежние времена в этот день не только жгли чучело, но и разводили поминальные костры, призывая души умерших погреться возле живого пламени.


Проводы Масленицы — самое главное гуляние, на которое собираются все от мала до велика. 14 марта гуляния совмещены с Прощеным Воскресеньем, когда каждый просит прощения у близких и сам прощает тех, кто искренне раскаивается. Обиды забывают, очищая души от дурных мыслей, чтобы вступить в Великий пост с чистыми помыслами.

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По материалам: dailyhoro.ru
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