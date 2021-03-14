Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу

Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу

Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу
Депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила, что не будет избираться от своего 122-го избирательного округа (Одинцовский одномандатный избирательный округ).


"В сентябре состоятся новые выборы в Госдуму. Не буду скрывать, губернатор Московской области видит другого человека основным претендентом на победу в 122-м избирательном округе. А идти на выборы против своей прежней команды мне не позволяют принципы", - рассказала Пушкина РИА Новости.

Политика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Билли Айлиш получила "Грэмми" за саундтрек к фильму о Бонде
Билли Айлиш получила "Грэмми" за саундтрек к фильму о Бонде
Легендарный день в истории BTS! Айдолы готовятся к выступлению на Грэмми через несколько часов!
Легендарный день в истории BTS! Айдолы готовятся к выступлению на
В Госдуме ответили на предложение Зюганова ввести новый налог
В Госдуме ответили на предложение Зюганова ввести новый налог
Российский губернатор огорчился покупкой его портретов в школе
Российский губернатор огорчился покупкой его портретов в школе
В российском городе тамада вела свадьбу и внезапно умерла
В российском городе тамада вела свадьбу и внезапно умерла
Диджей из Казахстана завоевал "Грэмми" за лучший ремикс года
Диджей из Казахстана завоевал "Грэмми" за лучший ремикс года
Разрез глаз как у Асмус, овал лица как у Курковой: за чью внешность наши женщины платят хирургам
Разрез глаз как у Асмус, овал лица как у Курковой: за чью внешность
«Я тянул Буйнова до последнего»: Киркоров не смог раскрыть Банан
«Я тянул Буйнова до последнего»: Киркоров не смог раскрыть Банан
Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу
Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу
Обнародованы предварительные результаты выборов в Германии
Обнародованы предварительные результаты выборов в Германии
Партия Меркель показала худший результат на региональных выборах
Партия Меркель показала худший результат на региональных выборах
AstraZeneca заявила о безопасности вакцины после тромбоза у привившихся
AstraZeneca заявила о безопасности вакцины после тромбоза у

Топ на сегодня

США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19
Путин рассказал о лечении чиновников российскими лекарствами от COVID-19
Путин рассказал о лечении чиновников российскими лекарствами от
Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!
Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!
Глава центра Гамалеи назвал противопоказания для прививки от COVID-19
Глава центра Гамалеи назвал противопоказания для прививки от COVID-19

Еще по теме

Более 30% избирателей пришло на выборы депутатов ГД в Подмосковье к 18:00
Оксана Пушкина предложила женщинам-депутатам дружить и делать телешоу
Собчак рассказала, чем займется после выборов
Довыборы в Госдуму по округу Грибова пройдут в сентябре