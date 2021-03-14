Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу

Алексей Вольцев

Депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила, что не будет избираться от своего 122-го избирательного округа (Одинцовский одномандатный избирательный округ).





"В сентябре состоятся новые выборы в Госдуму. Не буду скрывать, губернатор Московской области видит другого человека основным претендентом на победу в 122-м избирательном округе. А идти на выборы против своей прежней команды мне не позволяют принципы", - рассказала Пушкина РИА Новости.