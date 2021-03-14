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Пушков назвал условие для широкомасштабного конфликта в Донбассе

Пушков назвал условие для широкомасштабного конфликта в Донбассе
Сенатор Алексей Пушков в Telegram оценил заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президента страны Леонида Кравчука о возможном начале на востоке страны полномасштабного военного конфликта.

Ранее украинский политик в эфире телеканала "Украина 24" не исключил такого варианта развития событий и выразил мнение, что в переговорах по урегулированию должны участвовать США.


"Кравчук, видите ли, не исключает... А откуда возьмется широкомасштабный конфликт, если не из Киева? Сам по себе он не возникнет. И зачем нужны США? Чтобы играть на стороне Киева", — написал Пушков.

Сенатор напомнил, что у Вашингтона уже был спецпредставитель по вопросу конфликта на востоке Украины, но тот ни разу не посетил неподконтрольные официальному Киеву регионы. И именно участие Соединенных Штатов способно привести к усугублению ситуации, считает парламентарий.


"США ничем не способны помочь решению конфликта — они способны только разогреть его. Поэтому их надо держать в стороне от всех переговоров", — заключил Пушков.

В мире

По материалам: ria.ru
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