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Раскрыта причина проблем с поставками вакцин AstraZeneca в ЕС

Раскрыта причина проблем с поставками вакцин AstraZeneca в ЕС

Задержки в поставках вакцин от коронавируса производства компании AstraZeneca в Европейский союз (ЕС) частично связаны с тем, что указанный в контракте завод по производству препарата в Нидерландах пока не передал ни одной дозы. Причины проблем с поставками раскрыла газета Financial Times.

Завод в нидерландском городе Лейден, как отмечают журналисты, указан в контракте на поставку как основной производитель действующего вещества вакцины наряду с предприятием в бельгийском Сенеф.

Предприятие в Лейдене, которым управляет субподрядчик компании Halix, должно производить, согласно планам, по меньшей мере 5 миллионов доз и поставлять их в ЕС. Однако, несмотря на то, что производство вакцин ведется, завод пока не получил разрешения на поставки от Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Для этого AstraZeneca пока не предоставила регулятору все нужные данные.

Официальный представитель фармацевтической компании заявил, что «одобрение объекта со стороны EMA по-прежнему идет согласно первоначальным планам».

На данный момент девять европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся им пациентов. Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург остановили использование препарата из конкретной партии в миллион доз, которая была поставлена в 17 стран Европы. При этом Дания, Исландия и Норвегия остановили все свои поставки этой вакцины.

По данным EMA, на территории ЕС к 12 марта было зафиксировано 22 случая тромбоза на три миллиона привившихся AstraZeneca. В регуляторе не связывают это явление с применением вакцины, однако расследование случаев смерти продолжается.

В мире

По материалам: lenta.ru
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