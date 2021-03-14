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Распутно! Инсайдеры: «Дина Саева сосалась с двумя парнями сразу»

Распутно! Инсайдеры: «Дина Саева сосалась с двумя парнями сразу»

В пятницу в Москве состоялась грандиозная вечеринка по случаю юбилея телеведущей Анастасии Ивлеевой. На мероприятии был практически весь шоу-бизнес. Артисты и тиктокеры пришли поздравить именинницу и отдохнуть на широкую ногу.

Одна из самых популярных TikTok блогеров Дина Саева была одной из гостей на праздновании. Однако тиктокерша вела себя крайне неприлично. Super ru засняли, как девушка целовалась сразу с двумя парнями: фотографом Степаном и визажистом Сергеем. Их Дина считает своими близкими друзьями и часто проводит с ними свободное время. После опубликованного ролика в сети захейтили Саеву, так как пользователи сочли ее поведение кране неприличным.


«Ясно. В санаторий Дина так и не поехала», «По состоянию Дины на этом видео всё становится понятно — наркоманка», «Была верующая мусульманская недотрога Мадина Басаева. Сменила имя и стала обычной гулящей Динкой», — пишут в сети.

Сама же Дина заявила, что всего лишь весело проводила время и в этом нет ничего неприлично. Блогерша отметила, что «неприлично — это снимать исподтишка».

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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