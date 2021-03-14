Разрез глаз как у Асмус, овал лица как у Курковой: за чью внешность наши женщины платят хирургам

Алексей Вольцев

Еще недавно миллионы женщин со всего мира мечтали заполучить пухлые губи и острые скулы Анджелины Джоли, волосы как у Дженнифер Энистон. Но с годами кумиры меняются, и многие девушки ориентируются на внешность других, более молодых звезд. «NewsTes.ru» узнал у пластического хирурга, какие медийные персоны пользуются популярностью у наших прекрасных дам.

Пластический хирурга Данила Лупин утверждает, что его пациентки не спешат перекраивать себя полностью по образу то или иной звезды. Но некоторые части тела медийных персон, по словам специалиста, все же удостаиваются особого внимания.

«Многие девушки хотят губы как у Оксаны Самойловой. Я изучил их форму — они действительно имеют красивую форму бантика. Несмотря на то, что объем их вроде бы большой, смотрятся они очень органично с остальным чертами лица Оксаны. Что касается глаз, то разрез и миндалевидную форму обычно хотят как у Кристины Асмус. Кристина, безусловно, прекрасна! Обращают на себя внимание впалые щеки и высокие скулы Юлии Снигирь, а также овал лица и шея Равшаны Курковой. Во внешности Равшаны проскальзывают восточные черты лица, что придает ей особый шарм и загадочность», — поделился Лупин со «NewsTes.ruом».

Без внимания не остается благородная красота звезды российского кинематографа Светланы Ходченковой, чья внешность тоже является идеалом для многих девушек.

«Моим пациенткам нравятся миндалевидные глаза и вздернутые брови Ходченковой. Ну что сказать? Это очень хороший выбор, ведь Светлана — действительно красивая женщина и прекрасная актриса, с которой можно брать пример чуть ли не во всем. Что касается фигуры, то в этом плане очень хороша Мария Горбань. А еще у нее нее идеальные пропорции носа. Хорошим телом может похвастаться и дива шоу-бизнеса Ани Лорак, которая, как известно, много работает над собой в тренажерном зале и тщательно следит за питанием», — отметил доктор Лупин.

При всем при этом пластический хирург просит прекрасных дам не следовать слепо нынешним стандартам красоты и сохранять свою изюминку во внешности.

«Да, у нас много звезд, на которых можно ориентироваться в плане внешних данных. Но хочу подчеркнуть, что каждый человек индивидуален, и не нужно стараться быть похожими на кого-то от и до. Лучше всего иметь свою индивидуальность, подчеркивать ее без перебора и фанатизма. Каждый человек по-своему прекрасен, нужно просто это увидеть и в случае чего найти для себя хорошего косметолога или пластического хирурга, который будет с вами на одной волне», — заключил Лупин.