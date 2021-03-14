Рената Литвинова: «Мне нравятся и мужчины, и женщины»

Анастасия Иванова

Несмотря на светский образ жизни, актриса довольно редко рассказывает о личном. Однако недавно Литвинова осмелилась на интервью с детектором лжи, в котором приоткрыла завесу тайны и поделилась откровенными историями.

Отвечая на вопросы о личной жизни 54-летняя Рената Литвинова старалась не лукавить. Тем более, что полиграф точно определял правдивость ее ответов. Так, на вопрос об интересе к мужчинам, актриса ответила положительно. А после сама предложила узнать о том, нравятся ли ей женщины. «Мне нравятся и мужчины, и женщины. Вообще, я всегда влюблена», — призналась Рената.

При этом Литвинова подтвердила, что уже встретила главную любовь своей жизни, но подробности оглашать не стала. Тем не менее, режиссер заметила, что не собирается вновь играть свадьбу. По мнению артистки, всегда должно оставаться пространство для свободы. «Не факт, сомневаюсь, надо ли. И что такое есть брак?» — рассуждала она.

Рассказала Рената и о материнстве. Оказалось, что звезда подумывала о том, чтобы родить еще ребенка. «Я хорошая мать. Хотела бы иметь больше детей, дети — это хорошо, но сейчас уже все как-то. А с дочерью у нас отличные отношения, она мой друг», — заявила режиссер.

Литвинова озвучила и способы, к которым прибегает для расслабления. Она поделилась мыслями о допинге и упомянула театральную традицию, которой нередко следует. «Запрещенные вещества принимала чуть-чуть, но это не то. Я люблю выпить. Даже появлялась на сцене в нетрезвом виде. Есть обычай такой: перед выходом выпить 50 грамм коньяка», — уверила звезда.

Рената отметила, что в жизни немало людей предавали ее доверие. Это были и коллеги, и близкие люди. Однако она всегда находила в себе мужество не держать обиду. «Я легко прощаю. Это отдельный труд и ему надо учиться. Другое дело, что я не общаюсь с теми людьми больше. Есть у меня черная книжечка, куда записаны некоторые фамилии, но это не враги, это всякая мусорка. Враги — это слишком масштабно», — сообщила Литвинова в интервью TATLER.