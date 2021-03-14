Решетников оценил эффективность программы развития Крыма и Севастополя

Анастасия Иванова

Министр экономического развития России Максим Решетников назвал эффективной реализуемую в Крыму и Севастополе федеральную целевую программу (ФЦП), отметив, что она нацелена на развитие регионов на многие годы вперед.

Решетников в субботу осмотрел основные объекты инфраструктуры на полуострове вместе с властями обоих регионов.





"В этом году план более 80 миллиардов рублей (освоения средств), это большой фронт работ, все работы идут… Считаю, что ФЦП из числа региональных программ одна из самых эффективных и отлаженных. Мы видим, что решения, которые здесь реализуются, комплексные и нацелены на развитие вдолгую", - сказал Решетников журналистам в Симферополе.

В целом по программе в 2020 году было освоено 87 миллиардов рублей, отметил он.

Федеральная целевая программа (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и города Севастополь решением правительства России продлена до 2025 года. Согласно паспорту ФПЦ, объем финансирования программы в 2015-2025 годах составляет почти 1,374 триллиона рублей, из них из федерального бюджета - 1,3 триллиона рублей, 39,8 миллиарда рублей из бюджетов регионов и 31,1 миллиарда - внебюджетных источников.