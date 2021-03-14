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Рязанский назвал предложение Зюганова о налоге для богатых политическим

Рязанский назвал предложение Зюганова о налоге для богатых политическим
Предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова ввести дополнительный налог для "подозрительно богатых" можно рассматривать лишь как приглашение к политическому диалогу, но не как действия депутата Госдумы, обдуманно предлагающего изменить Налоговый кодекс, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее Зюганов в своем Telegram-канале высказался за введение в России повышенного налога на "подозрительно богатых". Эту идею он высказал в связи с предложением Минтруда ограничить детские выплаты для "подозрительно бедных" семей - с формально низкими доходами, но существенным имуществом.

Экономика

По материалам: ria.ru
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