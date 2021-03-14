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Родившей четверых детей россиянке отказали в получении квартиры

Родившей четверых детей россиянке отказали в получении квартирыФото: @viktorya_marko

В Волгоградской области родившей четверых детей Виктории Маркович отказали в получении квартиры и предложили взять ипотеку. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам женщины, такое предложение ее муж получил на встрече с заместителем губернатора. Ипотеку семье разрешили выплачивать без процентов на протяжении пяти лет. Помимо четверых новорожденных сыновей, у Маркович еще две дочери.

Детский омбудсмен Волгоградской области Нина Болдырева заявила, что по вопросу выделения квартир для многодетных семей нужно обращаться к властям региона. «Если родители обращаются с просьбой помочь или проконсультировать, мы помогаем», — сказала она, подчеркнув, что аппарат уполномоченной по правам ребенка занимается только сложными жизненными ситуациями.

Ранее другой многодетной семье для строительства дома выделили овраг глубиной с трехэтажный дом в Красноярском крае. Участок они ждали пять лет. Мать троих детей Наталья узнала об этом уже после оформления всех документов. При этом к ровной части участка невозможно подъехать на машине — скорая помощь, например, добраться бы не смогла.

Россия

По материалам: lenta.ru
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