Российский врач рассказала о связи между тревогой и опасными болезнями

Вадим Карасев

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Приступы тревоги могут быть связаны с наличием опасных болезней. Об этом рассказала российский врач-терапевт Надежда Чернышова, передает «Москва 24».

По словам врача, тревога может указывать на наличие сердечно-сосудистых заболеваний, проблемы с щитовидной железой, бронхиальную астму. Это также может быть связано с гормональными изменениями или невротическими заболеваниями.

Чернышова добавила, что сердечный приступ или начинающийся инфаркт миокарда практически всегда сопровождается чувством нехватки воздуха и тревогой — таким образом организм пытается донести, что сердечной мышце не хватает кислорода. Она рекомендовала не игнорировать внезапно возникшую тревожность.

Сильная тревога также может быть связана с гормональными изменениями у женщин, она может возникать у людей с нервными расстройствами и во время панических атак. «Человеку кажется, что ему не хватает воздуха. Он подбегает к окну, раскрывает его настежь и задыхается. Он просто чувствует, что умирает, но на самом деле с ним ничего плохого в этот момент не происходит», — рассказала Чернышова.

Медик добавила, что если человек испытывает безосновательную тревогу, ему надо пойти к терапевту и начать с проведения ЭКГ, а также посоветоваться с кардиологом. Если сердечно-сосудистые заболевания исключены, то у тревоги может быть другая причина. С помощью правильного подобранного лечения можно справиться со всеми тревожными приступами, подчеркнула Чернышова.