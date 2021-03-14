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Российский врач заявил о невозможности улучшения иммунитета

Российский врач заявил о невозможности улучшения иммунитетаФото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов заявил о невозможности улучшения иммунитета. Он рассказал «Аргументам и Фактам» о мифах, связанных с иммунитетом.

По словам врача, в «межсезонье» даже у здоровых людей отмечается тенденция к снижению иммунитета, однако улучшить его нельзя, так как «состояние иммунитета определяется в том числе и наследственностью».

«Его можно лишь поддерживать в "рабочем" состоянии, а для этого не нужно предпринимать каких-то специальных мер. Достаточно внимательнее относиться к своему здоровью (это не будет лишним ни в один сезон) и укреплять иммунитет естественными методами — прогулками, умеренной физической активностью, полноценным сном и рациональным питанием», — посоветовал Костинов.

Также врач пояснил, что вмешиваться в работу иммунной системы без необходимости крайне нежелательно. По словам Костинова, сильный иммунитет — не всегда благо. «Избыточная активность иммунной системы лежит в основе аутоиммунных заболеваний (при которых иммунные клетки разрушают собственный организм)», — отметил специалист.

Кроме того, эксперт предупредил, что народные средства (лук, чеснок, сельдерей, имбирь) убивают вирусы и бактерии, чем «облегчают работу иммунной системе», однако никак не влияют на нее. Врач напомнил о важности питания и отсутствия стресса для иммунитета и назвал вакцинацию одним из самых эффективных способов его укрепления. «Любая вакцина действует как иммуномодулятор и активизирует факторы защиты, в том числе и вакцина от коронавируса», — заключил Костинов.

Ранее в марте врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что антитела к коронавирусу не являются определяющими в защищенности от инфекции, важную роль играют клетки памяти.

Россия

По материалам: lenta.ru
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