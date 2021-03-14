Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Российского школьника без денег высадили из маршрутки на мороз

Российского школьника без денег высадили из маршрутки на мороз

Российского школьника без денег высадили из маршрутки на морозФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

13-летнего российского школьника без денег высадили из маршрутки в Магадане на мороз. Прокуратура Магаданской области начала поверку по факту действий водителя, говорится на сайте ведомства.

У подростка не оказалось денег на транспортной карте, в результате водитель выгнал его на одной из остановок несмотря на то, что на улице было минус 20 градусов.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов взял ситуацию на контроль. «Произошел вопиющий случай. Водитель высадил подростка из маршрутного такси. Двадцать шестой маршрут, остановка "Северное сияние". Подростку 13 лет. Прошу разобраться прокуратуру, мэрию», — цитирует Носова РИА Новости.

Ранее в Госдуме предложили внести административную ответственность за нарушение запрета о высадке из транспорта детей-безбилетников. Для водителя и кондуктора предлагается ввести штраф в размере 10 тысяч рублей, для представителя перевозчика или уполномоченных на осуществление контроля должностных лиц — 50 тысяч рублей.

В России 7 марта вступил в силу закон о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. Соответствующий документ президент России Владимир Путин подписал 21 февраля.

Перед этим в нескольких городах происходили похожие инциденты. Так, кондуктор высадила 12-летнюю девочку из автобуса в пригороде Кирова из-за одного рубля, которого школьнице не хватило для оплаты проезда в 20-градусный мороз. В феврале в Смоленске водитель маршрутного автобуса выгнал школьника на 17-градусный мороз из-за крупной купюры (500 рублей).

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Андрей Малахов устроил звездам путешествие на родину в честь Масленицы
Андрей Малахов устроил звездам путешествие на родину в честь Масленицы
Наталья Варлей повздорила с Александром Зацепиным в эфире телешоу
Наталья Варлей повздорила с Александром Зацепиным в эфире телешоу
Александр Панкратов-Черный: «После постельной сцены с Сотниковой мама сказала, что я ее опозорил»
Александр Панкратов-Черный: «После постельной сцены с Сотниковой мама
Водитель погиб, пассажиры в реанимации: под Ровно подросток за рулем совершил смертельное ДТП
Водитель погиб, пассажиры в реанимации: под Ровно подросток за рулем
Сотни работников Tesla заразились коронавирусом из-за открытия в разгар пандемии
Сотни работников Tesla заразились коронавирусом из-за открытия в
Солистка Little Big рассказала о домогательствах
Солистка Little Big рассказала о домогательствах
Полиция разогнала активистов BLM в Бельгии водометами и слезоточивым газом
Полиция разогнала активистов BLM в Бельгии водометами и слезоточивым
Аналитик назвал основные риски для ваших финансов
Аналитик назвал основные риски для ваших финансов
Глава центра Гамалеи назвал противопоказания для прививки от COVID-19
Глава центра Гамалеи назвал противопоказания для прививки от COVID-19
Подсчитана стоимость первой опреснительной станции для воды в Крыму
Подсчитана стоимость первой опреснительной станции для воды в Крыму
Российского школьника без денег высадили из маршрутки на мороз
Российского школьника без денег высадили из маршрутки на мороз
Съемки нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном завершились
Съемки нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном завершились

Топ на сегодня

Председатель комиссии ОКР ответила на запрет "Катюши" на Олимпиадах
Председатель комиссии ОКР ответила на запрет "Катюши" на Олимпиадах
Россия воздержалась при голосовании за резолюцию ООН по ЦАР
Россия воздержалась при голосовании за резолюцию ООН по ЦАР
Бензину предрекли дальнейшее подорожание
Бензину предрекли дальнейшее подорожание
Лысый Даня Милохин и Ксения Собчак в ультрамини. Вечеринка Насти Ивлеевой в стиле кибер-барокко
Лысый Даня Милохин и Ксения Собчак в ультрамини. Вечеринка Насти
ЦБ аннулировал лицензию банка "Альба Альянс"
ЦБ аннулировал лицензию банка "Альба Альянс"

Еще по теме

В Госдуме предложили ввести штраф за высадку из транспорта детей-безбилетников
Следователи Тюмени проверяют информацию о девочке, высаженной в мороз из автобуса
Водитель маршрутки взял «в заложники» 10-летнего школьника в Тюмени
Ребенка высадили из новгородского автобуса на мороз из-за отсутствия сдачи