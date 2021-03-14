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Ругались ли BTS во время пандемии?

Ругались ли BTS во время пандемии?

Многие артисты во времена пандемии расстаются, а группы разваливаются. Виной тому психологическое давление, оказанное прессой, и изоляция. Но относится ли это к южнокорейской к-поп группе BTS? Парни рассказали, как изменилась их связь из-за COVID-19.


Недавно BTS стали гостями шоу SiriusXM. Там они рассказали о грядущих планах и о атмосфере внутри коллектива. В интервью участников спросили, сблизились ли они во время пандемии или наоборот.

«Из-за COVID-19 и карантина все эти туры и мероприятия были отменены. Вам было легче сосредоточиться всей группе только на своей музыке? Вы стали ближе как группа?» — спросил Саймон (Simon).

Шуга (Suga) взял на себя ответственность ответить на этот вопрос. Он объяснил, что до пандемии BTS всегда были вместе, а во время тура у каждого было индивидуальное время на отдых и перезарядку. В пандемию парни проводили больше времени вместе, так как они работали над музыкой. По мнению Шуги, это сплотило их еще больше. Давай вместе посмотрим это интервью.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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