Рустам Солнцев назвал Бузову алкоголичкой с опухшим лицом

Анастасия Иванова

В начале года Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном, девушка тяжело переживает разрыв. По словам ее друзей, теледива пристрастилась к алкоголю. Ее друг Рустам Солнцев раскрыл страшную тайну о зависимости Бузовой.

Бывший участник «Дом-2» Рустам Солнцев стал гостем шоу «Алена,блин». Шоумен Заявляет, что у артистки есть некоторые проблемы со спиртным. Заметил мужчина это около трех лет назад. Тогда он призывал Бузову завязывать с «весельем». По его словам, сейчас ситуация только усугубляется.

«Она попивает, это мягко сказано. Думаю, что там расход уже как у крузака!» — сообщил Солнцев.

По мнению шоумена, ей никто не может помочь. Ведь у Бузовой нет друзей. Кроме того, Рустам уверен, что Ольга в большой беде и переживает нелегкий период в жизни.

«Передо мной уже очень несвежее лицо. Я же вижу это измененное сознание, оно есть», — заявил Рустам.

Также Солнцев отметил, что ее роман с Манукяном — пиар от безысходности. Якобы менеджеры Бузовой специально привели Манукяна к ней для раскрутки.