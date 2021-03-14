Саша Артемова устроила вампирскую вечеринку в честь своего дня рождения

Вадим Карасев

Александра Артемова устроила роскошную вечеринку в честь своего дня рождения. На праздник пришли ее друзья, в сети экс-участница хвасталась роскошными букетами и многочисленными подарками. По ее мнению, праздник стал лучшим из всех, что были в ее жизни, хотя пользователи нашли его чересчур детским. Главное, что есть что обсудить.

«Всеееееееем большое спасибо за такие роскошные цветы, подарки, слова и внимание. Всех люблю и целую!!! Я так мечтала сделать вечеринку в честь моего ДР, и у меня получилось», - похвасталась Саша.

Не отставая от других экс-участников, Саша Артемова устроила вечеринку в честь своего дня рождения. Была выбрана вампирская тематика, приглашены актеры на ходулях, певцы и кейтеринг. Гостям было велено приходить в красно-черных костюмах, а на торте красовались летучая мышь и вампирские клыки, пишет newstes.ru.По мнению Артемовой, праздник удался, а фолловеры считают, что вечеринка получилась мрачной, и о веселье речи не было. Кстати, подруги по телестройке Нелли Ермолаева и Дарья Пынзарь на ужине не появились, зато прибыли на вечеринку. Зато гостей веселил профессионал в этом деле Женя Кузин, которого поймали в кадр вместе с дочерью на руках.Теперь хейтеры насмехаются над Артемовой и обсуждают, как она будет опровергать, что на руках у Кузина их дочь, доказывая, что это ребенок кого-то из друзей. Возмущение вызвали даже огромные букеты цветов и небольшое количество подарков - Артемову упрекнули, что в этом плане она уступает Ксении Бородиной.Так как на днях она снова начала рассказывать о дружбе с мужем, поэтому ей пожелали мудрости и умения правильно реагировать на поведение и высказывания мужа. Все-таки сохранить семью было бы лучшим подарком на любой праздник, но, может, пользователи не зря подозревают, что никакого разрыва и не было? Как и то, что снимки дочери Кузиных уже давно гуляют в сети, и Саша зря отнекивается, рассказывая о том, что это не их дочь?