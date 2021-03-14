Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Съемки нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном завершились

Съемки нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном завершилисьКадр: Warner Bros.

Американская студия Warner Bros. завершила съемки фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Об этом сообщил режиссер картины Мэтт Ривз в своем Twitter-аккаунте.

Режиссер опубликовал фотографию запакованного нумератора с подписью «Последний день».

Работа над картиной проходила в Великобритании. Съемки начались в январе в Лондоне и сначала были приостановлены в марте из-за пандемии COVID-19. В начале сентября их вновь приостановили из-за коронавируса у одного из членов съемочной группы спустя несколько дней после их возобновления. Личность человека с положительным тестом на инфекцию в Warner Bros. не раскрыли, однако ранее СМИ сообщали, что вирусом заразился Паттинсон.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Андрей Малахов устроил звездам путешествие на родину в честь Масленицы
Андрей Малахов устроил звездам путешествие на родину в честь Масленицы
Наталья Варлей повздорила с Александром Зацепиным в эфире телешоу
Наталья Варлей повздорила с Александром Зацепиным в эфире телешоу
Александр Панкратов-Черный: «После постельной сцены с Сотниковой мама сказала, что я ее опозорил»
Александр Панкратов-Черный: «После постельной сцены с Сотниковой мама
Водитель погиб, пассажиры в реанимации: под Ровно подросток за рулем совершил смертельное ДТП
Водитель погиб, пассажиры в реанимации: под Ровно подросток за рулем
Сотни работников Tesla заразились коронавирусом из-за открытия в разгар пандемии
Сотни работников Tesla заразились коронавирусом из-за открытия в
Солистка Little Big рассказала о домогательствах
Солистка Little Big рассказала о домогательствах
Полиция разогнала активистов BLM в Бельгии водометами и слезоточивым газом
Полиция разогнала активистов BLM в Бельгии водометами и слезоточивым
Аналитик назвал основные риски для ваших финансов
Аналитик назвал основные риски для ваших финансов
Глава центра Гамалеи назвал противопоказания для прививки от COVID-19
Глава центра Гамалеи назвал противопоказания для прививки от COVID-19
Подсчитана стоимость первой опреснительной станции для воды в Крыму
Подсчитана стоимость первой опреснительной станции для воды в Крыму
Российского школьника без денег высадили из маршрутки на мороз
Российского школьника без денег высадили из маршрутки на мороз
Съемки нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном завершились
Съемки нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном завершились

Топ на сегодня

Председатель комиссии ОКР ответила на запрет "Катюши" на Олимпиадах
Председатель комиссии ОКР ответила на запрет "Катюши" на Олимпиадах
Россия воздержалась при голосовании за резолюцию ООН по ЦАР
Россия воздержалась при голосовании за резолюцию ООН по ЦАР
Бензину предрекли дальнейшее подорожание
Бензину предрекли дальнейшее подорожание
Лысый Даня Милохин и Ксения Собчак в ультрамини. Вечеринка Насти Ивлеевой в стиле кибер-барокко
Лысый Даня Милохин и Ксения Собчак в ультрамини. Вечеринка Насти
ЦБ аннулировал лицензию банка "Альба Альянс"
ЦБ аннулировал лицензию банка "Альба Альянс"

Еще по теме

Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
Съемки "Бэтмена" остановлены из-за заражения Паттинсона коронавирусом
СМИ: съемки "Бэтмена" приостановлены из-за положительного теста на коронавирус у Роберта Паттинсона
Роберт Паттинсон станет Бэтменом