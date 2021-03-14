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Слишком эротично! В сети обнародовали запись тайных уроков Джина из BTS по соблазнению женщин

Слишком эротично! В сети обнародовали запись тайных уроков Джина из BTS по соблазнению женщин

Горячий, страстный, сексуальный, симпатичный, обаятельный, желанный… Весь этот ряд прилагательных ежедневно используют АРМИ, чтобы описать Джина (Jin) из BTS. Именно он, согласно некоторым опросам в сетях, является лучшим в группе. Однако, стоит помнить, что у каждого свой биас!

Вчера в Twitter появились гифки, на которых Джину делает массаж один из мемберов (предположительно Шуга (Suga)). Его лицо максимально расслабленное. Видно, как айдол получает удовольствие от процесса. Но, постойте, не стоит опошлять ситуацию! Мы прекрасно знаем, что гифки залетели в топы из-за весьма неприличной мимики красавчика. Их, кстати, также успели распространить по любовным фанфикам с участием музыканта…


Но мы хотели поговорить немного о другом. Некоторые из АРМИ оставили комментарии об идеальной внешности сингера, отметив, насколько прекрасны его скулы и взгляд. В разговоре также были упомянуты длинные волосы Джини. Как считаете, идет ли ему такая прическа или же все-таки лучше было бы остановиться на классическом «ежике»? Нам кажется, что парень настолько прекрасен, что ему вовсе не нужно что-либо менять!

«Идеален до кончиков пальцев», «Даже ресничка к ресничке. Кто его создавал такого???», «Ахаха это что отрывок из его тайного урока по соблазнению женщин?» — с долей возмущения пишут фаны.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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