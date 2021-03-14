СМИ: Мортенсен и Фаррелл снимутся в фильме о спасении детей из пещеры
Драма будет называться "Тринадцать жизней" ("Thirteen Lives").
Вместе с Мортенсеном и Фареллом в ленте сыграют Джоэл Эдгертон ("Воин"), Том Бейтман ("Ярмарка тщеславия"), Пол Глисон ("Комодо. Остров ужаса"), а также тайские актеры Суколлават Канарот, Джек Бун, Витхая Пансрингарм и другие.
К съемкам фильма планируют приступить уже в этом месяце. Они пройдут в Австралии и Таиланде. Дата выхода картины пока неизвестна.
23 июня 2018 года игроки молодежной футбольной команды и их тренер оказались в ловушке в пещере Тхамлуангнангнон, затопленной сильным ливнем.
К спасательной операции приступили немедленно, однако из-за сложных погодных условий подступиться к детям и их тренеру удалось только 2 июля, вывести всех людей из пещеры живыми смогли к 10 июля.