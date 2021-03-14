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СМИ: Мортенсен и Фаррелл снимутся в фильме о спасении детей из пещеры

СМИ: Мортенсен и Фаррелл снимутся в фильме о спасении детей из пещеры
СМИ узнали, что актеры Вигго Мортенсен и Колин Фаррелл снимутся в предстоящем фильме Рона Ховарда, основанного на реальной истории 2018 года о спасении 12 подростков-футболистов и их тренера из затопленной пещеры в Таиланде, сообщает Deadline.

Драма будет называться "Тринадцать жизней" ("Thirteen Lives").

Вместе с Мортенсеном и Фареллом в ленте сыграют Джоэл Эдгертон ("Воин"), Том Бейтман ("Ярмарка тщеславия"), Пол Глисон ("Комодо. Остров ужаса"), а также тайские актеры Суколлават Канарот, Джек Бун, Витхая Пансрингарм и другие.


К съемкам фильма планируют приступить уже в этом месяце. Они пройдут в Австралии и Таиланде. Дата выхода картины пока неизвестна.


23 июня 2018 года игроки молодежной футбольной команды и их тренер оказались в ловушке в пещере Тхамлуангнангнон, затопленной сильным ливнем.

К спасательной операции приступили немедленно, однако из-за сложных погодных условий подступиться к детям и их тренеру удалось только 2 июля, вывести всех людей из пещеры живыми смогли к 10 июля.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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