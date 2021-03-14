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Собянин назвал Большую кольцевую линию революцией в московском метро

Собянин назвал Большую кольцевую линию революцией в московском метро

Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1" рассказал, что запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) станет революцией в столичном метро. Она поспособствует снижению загрузки действующей Кольцевой линии и создаст новые связи между районами Москвы.

"Одну за другой мы начинаем открывать станции, потому что сами сооружения станций, как вы видели, это просто гигантские сооружения под землей, это два, а то и три пятиэтажных дома. Это революция в московском метро, потому что БКЛ позволит снизить загрузку всех головных участков действующей Кольцевой линии метро, создаст совершенно другие связи между районами. Мы помним, какой эффект дал запуск МЦК, а это будет еще больший эффект", — уточнил мэр города.

Он добавил, что сейчас близится к завершению самый сложный этап строительства БКЛ — проходка тоннелей. Работа выполнена практически на 94%, и к концу года они будут готовы полностью. Общая строительная готовность Большой кольцевой линии на данный момент — 74%.

10 марта начал работу один из последних тоннелепроходческих комплексов. До сентября техника должна пройти 1,2 километра на участке между станциями "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар". В апреле планируется запустить тоннелепроходческий щит на участке от станции "Печатники" в сторону "Нагатинского Затона". Еще две машины начнут свой путь от станции "Каширская" и будут прокладывать тоннели в сторону площадки № 2.

Протяженность заключительного участка БКЛ составит 11,4 километра. В него войдут станции "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Этот участок улучшит транспортное обслуживание более 450 тысяч жителей районов Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики, Нижегородский и Лефортово — горожане смогут сэкономить в поездках по городу 10–15 минут.

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По материалам: uposters.ru
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