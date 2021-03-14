Соратники Ельцина раскрыли роль его супруги в российской политике

Влада Некрасова

Супруга первого президента России Бориса Ельцина Наина сглаживала его конфликтные и "гневные" порывы, рассказал URA.RU советник президента по политическим вопросам в 1991-1993 годах Станислав Станкевич.





"В этом была ее очень значительная роль, потому что не будь такого балансирующего влияния, мы могли бы иметь более острые политические противоречия", — заявил он.

Руководитель администрации президента России в 1993-1996 годах Сергей Филатов пояснил изданию, что Ельцина не пыталась оказать какое-либо политическое влияние. Она всегда вела себя скромно и корректно. При этом жена первого президента России никогда не давала вслух советы и не высказывала замечания.

Будущие супруги Борис и Наина Ельцины познакомились во время учебы в Уральском политическом институте имени С.М. Кирова, а поженились после окончания вуза.

14 марта ей исполнилось 89 лет.