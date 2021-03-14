Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Соратники Ельцина раскрыли роль его супруги в российской политике

Соратники Ельцина раскрыли роль его супруги в российской политике

Соратники Ельцина раскрыли роль его супруги в российской политике
Супруга первого президента России Бориса Ельцина Наина сглаживала его конфликтные и "гневные" порывы, рассказал URA.RU советник президента по политическим вопросам в 1991-1993 годах Станислав Станкевич.


"В этом была ее очень значительная роль, потому что не будь такого балансирующего влияния, мы могли бы иметь более острые политические противоречия", — заявил он.

Руководитель администрации президента России в 1993-1996 годах Сергей Филатов пояснил изданию, что Ельцина не пыталась оказать какое-либо политическое влияние. Она всегда вела себя скромно и корректно. При этом жена первого президента России никогда не давала вслух советы и не высказывала замечания.


Будущие супруги Борис и Наина Ельцины познакомились во время учебы в Уральском политическом институте имени С.М. Кирова, а поженились после окончания вуза.


14 марта ей исполнилось 89 лет.

Политика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Помощница Людмилы Лядовой о тайне смерти последнего мужа композитора и ее дешевых похоронах
Помощница Людмилы Лядовой о тайне смерти последнего мужа композитора
Ирина Апексимова: «В Театре на Таганке я прораб. А когда говорю, что играла с Евстигнеевым, смотрят как на больную»
Ирина Апексимова: «В Театре на Таганке я прораб. А когда говорю, что
Многоразовая первая ступень Falcon 9 успешно села на платформу
Многоразовая первая ступень Falcon 9 успешно села на платформу
В Польше впервые приземлился стратегический бомбардировщик ВВС США
В Польше впервые приземлился стратегический бомбардировщик ВВС США
Власти КНДР разорвали все контакты с США
Власти КНДР разорвали все контакты с США
В Приморском крае в ДТП на автоинспектора отбросило машину
В Приморском крае в ДТП на автоинспектора отбросило машину
Соратники Ельцина рассказали о влиянии его жены на российскую политику
Соратники Ельцина рассказали о влиянии его жены на российскую политику
Военные атташе из 50 стран привились российской вакциной «Спутник V»
Военные атташе из 50 стран привились российской вакциной «Спутник V»
Вирусолог допустил рост заболеваемости COVID-19 в России к осени
Вирусолог допустил рост заболеваемости COVID-19 в России к осени
Варлей поспорила с композитором «Песни про медведей»
Варлей поспорила с композитором «Песни про медведей»
Алена Савкина хочет переехать в квартиру с сауной
Алена Савкина хочет переехать в квартиру с сауной
Саша Артемова устроила вампирскую вечеринку в честь своего дня рождения
Саша Артемова устроила вампирскую вечеринку в честь своего дня

Топ на сегодня

США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
Глава Роспотребнадзора описала опасность нового типа птичьего гриппа
Глава Роспотребнадзора описала опасность нового типа птичьего гриппа
Президент Армении обсудил с лидером правящей фракции досрочные выборы
Президент Армении обсудил с лидером правящей фракции досрочные выборы
Бывшая временная президент Боливии пряталась от полиции под кроватью
Бывшая временная президент Боливии пряталась от полиции под кроватью
На форуме депутатов в Москве задержали около 200 человек
На форуме депутатов в Москве задержали около 200 человек

Еще по теме

Экс-глава администрации Ельцина отметил 80-летие
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Вдова Ельцина назвала «лживыми» высказывания Никиты Михалкова
Наина Ельцина обвинила Михалкова во лжи