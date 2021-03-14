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Сотни работников Tesla заразились коронавирусом из-за открытия в разгар пандемии

Сотни работников Tesla заразились коронавирусом из-за открытия в разгар пандемииФото: Stephen Lam / Reuters

Сотни работников завода Tesla в Калифорнии заразились коронавирусом из-за открытия предприятия в разгар пандемии. Об этом сообщает The Washington Post.

После открытия в мае на заводе зафиксировали 10 случаев заражения, впоследствии их число продолжало расти и достигло 125 случаев в декабре. Всего с мая по декабрь 2020 года было зафиксировано по меньшей мере 450 заражений коронавирусом.

В мае 2020 года основатель компании Tesla Илон Маск открыл предприятие во Фримонте, на котором собирают электромобили, несмотря на запрет властей штата. Он попросил в случае, если кого-то собираются арестовывать, взять под стражу только его. На предприятии заняты около 10 тысяч человек. Тогда президент США Дональд Трамп вступился за миллиардера и потребовал от властей штата Калифорния позволить восстановить работу завода Tesla.

Перед этим руководитель SpaceX и Tesla назвал панику из-за коронавируса тупой. Слова Маска, опубликованные в Twitter, удивили и возмутили некоторых подписчиков предпринимателя.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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