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Стало известно о состоянии выживших при крушении самолета в Алма-Ате

Стало известно о состоянии выживших при крушении самолета в Алма-Ате
Двое военнослужащих, выживших при падении самолета Ан-26 авиационной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, прооперированы и находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления здравоохранения Алма-Аты.

"Пациенты прооперированы, состояние стабильно тяжелое, в реанимации", — сказала представитель горздрава.

Она уточнила, что для спасения жизней делается "все возможное".

Касым-Жомарт Токаев поручил начать расследование причин авиакатастрофы.
В мире

По материалам: ria.ru
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