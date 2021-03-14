Стало известно о состоянии выживших при крушении самолета в Алма-Ате
Сегодня, 08:05 Алексей Вольцев
Двое военнослужащих, выживших при падении самолета Ан-26 авиационной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, прооперированы и находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления здравоохранения Алма-Аты.
"Пациенты прооперированы, состояние стабильно тяжелое, в реанимации", — сказала представитель горздрава.
Она уточнила, что для спасения жизней делается "все возможное".Касым-Жомарт Токаев поручил начать расследование причин авиакатастрофы.
По материалам: ria.ru