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Сын Сергея Бодрова-младшего стал рэпером

Сын Сергея Бодрова-младшего стал рэперомФото: @sancheezes / Instagram

Сын российского актера и кинорежиссера Сергея Бодрова-младшего Александр стал рэпером и записал свой первый альбом. На это обратила внимание «Комсомольская правда».

Как пишет издание, 18-летний сын Бодрова под творческим псевдонимом sanCheezeS выпустил сольный альбом с ироничным названием «Реп-мастерская». 17-минутный сборник содержит пять треков, на которых Бодров под пианино, интершум и мягкий бит читает рэп про курьеров, лысый пломбир поутру, своего друга-битмейкера с окраин, рукописные записки от мамы и земляничный шашлык.

Над созданием двух композиций Александру помогал рэпер Haze2Face. Тексты Бодров писал сам — вместе с Антоном Никитиным и Данилой Агапитовым. До этого Бодров выпускал музыку под псевдонимом Simple, уточняет издание. Молодой исполнитель считает себя «мастаком» работы со словом и обещает «сложить всех фейк-МС штабелями».

Актер и режиссер Сергей Бодров-младший — пропал в Кармадонском ущелье Северной Осетии в сентябре 2002 года вместе со съемочной группой фильма «Связной» после схода ледника.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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