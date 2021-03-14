Таро-прогноз на неделю с 15 по 21 марта 2021 года

Вадим Карасев

Середина марта — время активных дел и светлых надежд на будущее. Справиться с поставленными задачами и не зайти в тупик помогут своевременные подсказки старших Арканов Таро. В еженедельном прогнозе Знаки Зодиака смогут найти полезные рекомендации и без труда прийти к успеху.

Середина первого месяца весны для многих представителей Зодиакальных созвездий будет временем новых побед и свершений. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с очередным таро-прогнозом на период с 15 по 21 марта, чтобы знать о том, какие повороты судьбу ожидают в ближайшее время. Внимательный анализ выпавших карт поможет найти способ уберечься от бед и найти путь к счастливой жизни.

Овен





«Дьявол» открывает неделю, и по этой карте Овнам нельзя потакать своим слабостям и прихотям. Аркан сулит успех, но лишь в том случае, если Овны обратятся к своим сильным чертам характера и выберут путь к свету.

По карте «Маг» в середине недели у Овнов появится возможность заявить о себе, выи из тени и начать личный путь к успеху. Знания и навыки, приобретенные ранее, помогут справиться с поставленными задачами и без труда покорить намеченную вершину.

Аркан «Колесница» сулит Овнам прорыв, когда нельзя медлить, чтобы не упустить своего счастья. В конце недели представится возможность одержать победу, если не пасовать перед временными трудностями.

Телец





Карта «Дьявол» сулит Тельцам проблемы лишь в том случае, если они не смогут сдерживаться. Аркан говорит о проблемах и в том случае, если есть желание отложить дела в угоду развлечениям и праздному времяпровождению.

По карте «Луна» Тельцам важно прислушаться к себе и не допускать паники. Аркан описывает ситуацию, когда домыслы и необоснованные страхи могут стать причиной проблем как в делах, так и в отношениях.

«Умеренность» в раскладе говорит о необходимости сдерживаться и не действовать опрометчиво. Интуитивно Тельцы смогут выбрать верное время для решительных действий, а пока оно не настало, нужно соблюдать разумную осторожность и не торопить события.

Близнецы





Аркан «Умеренность» открывает эту неделю марта, и по нему Близнецам важно соблюдать осторожность. Карта описывает ситуацию, когда выжидание принесет свои плоды, а спешка, напротив, отдалит от победы и станет источником неприятностей.

По карте «Императрица» Близнецов ждет спокойная и позитивная середина недели. Карта говорит о развитии и успехе, к которому Близнецы шли длительное время, и в скором времени они смогут получить долгожданное вознаграждение за свои труды.

В конце недели по карте «Император» Близнецы должны быть готовы к ответственности. Принимаемые решения могут привести к победе, если действовать честно, но также и к проблемам, если судить предвзято.

Рак





«Луна» в раскладе — карта, предупреждающая Раков о возможных неприятностях. По этому Аркану нельзя верить домыслам и потакать необоснованным страхам, иначе можно зайти в тупик, обрекая себя на длительное блуждание в потемках.

Аркан «Правосудие» для Раков — карта, призывающая действовать по совести. Аркан говорит о непременных успехах, если не врать себе и окружению, отказаться от плохих поступков и не потакать дурным чертам характера.

«Императрица» в раскладе — карта, призывающая Раков не торопить события. Успех придет вовремя, но если поторопиться, то можно оступиться и долгое время устранять последствия своей оплошности.

Лев





«Отшельник» в раскладе для Львов — карта, призывающая начать неделю с восстановления сил и энергии. По этому Аркану у Львов будет время на размышления и корректировку планов, чтобы в них не было ошибок, отдаляющих от победы.

Аркан «Суд» говорит о возможности разобраться со сложными делами, отстоять свое честное имя и получить достойное вознаграждение. Совет Аркана — поступать честно, чтобы в будущем не возникало непредвиденных проблем.

По карте «Маг» Раки смогут прийти к поставленной цели, если перестанут думать стереотипами и действовать на поводу окружающих людей. Карта говорит о возможности проявить себя и раскрыть таланты, необходимые для победы.

Дева





Аркан «Дурак» призывает Дев не терять бдительности, чтобы не стать заложниками собственной халатности. По этой карте важно подмечать детали, чтобы не ошибиться в принимаемых решениях и не обрекать себя на работу над ошибками.

«Правосудие» в раскладе — карта, указывающая Девам на необходимость действовать честно. Аркан символизирует совесть, которая должна быть чиста, иначе впоследствии придется столкнуться со множеством неприятностей.

Карта «Звезда» выпадает на конец недели и указывает Девам на то, что трудности остались позади. Осталось сделать всего несколько шагов, чтобы достичь поставленной цели или исполнить заветную мечту.

Весы





По карте «Отшельник» в начале недели у Весов будет время на неторопливые размышления, составление планов и восстановление сил. Аркан призывает не спешить, чтобы не столкнуться с проблемами в дальнейшем.

Аркан «Колесо фортуны» описывает ситуацию, когда от Весов потребуется выдержка. Карта говорит о непредвиденных событиях, на которые нельзя повлиять, и Весы должны позволить им случиться, чтобы затем взять инициативу в свои руки.

Карта «Дурак» призывает Весов к ответственности и внимательности. По этой карте важно не одурачить себя и не стать заложниками халатного отношения к происходящему в жизни.

Скорпион





«Отшельник» в раскладе для Скорпионов — карта, предупреждающая о необходимости замедлить бег. В начале недели у Скорпионов будет время на то, чтобы еще раз скорректировать планы, отказаться от устаревших идей и восполнить запас сил для дальнейшей борьбы, направленной на достижение благополучия.

Аркан «Иерофант» символизирует мудрость и возможность духовного развития. По этой карте Скорпионы смогу стать наставниками или получить мудрые советы, которые помогут преодолеть трудности на пути к счастливой жизни.

По карте «Дурак» скорпионам нельзя халатно относиться к своим обязанностям и данным ранее обещаниям. Аркан говорит о важности соблюдения осторожности во всем, чтобы не навлечь на себя бед.

Стрелец





Аркан «Мир» в раскладе — карта, указывающая на завершение трудностей. По ней Стрельцы смогут начать неделю с достижения поставленных задач, обрести гармонию и уверенность в том, что цель будет достигнута в ближайшее время.

Карта «Умеренность» призывает Стрельцов работать вдумчиво и не торопиться с решениями. Каждое действие должно быть взвешенным, чтобы уберечься от ошибок, неизбежных при спешке.

По карте «Дьявол» Стрельцам важно сдерживать эмоциональные порывы, чтобы избежать неприятностей. Аркан призывает сохранять трезвый рассудок, чтобы не потакать сиюминутным прихотям, которые вполне могут привести к плачевным последствиям.

Козерог





Аркан «Дурак» призывает Козерогов к осмотрительности. При кажущемся спокойствии дела могут пойти не так, как запланировано, и потребуется ответственность, чтобы избежать неприятностей из-за халатного отношения к происходящему.

По карте «Луна» Козероги могут оказаться в тупике из-за доверия слухам и потакания беспочвенным страхам. Аркан призывает Козерогов к рассудительности и борьбе с иллюзиями, чтобы они не навредили.

Аркан «Верховная жрица» говорит о несомненном успехе, который уже не за горами. Козерогам осталось лишь выждать время и довериться внутреннему голосу, чтобы не упустить перспективных возможностей.

Водолей





«Солнце» в раскладе на начало недели — карта, открывающая позитивные перспективы. По этому Аркану Водолеи смогут получить достойное вознаграждение, насладиться своим триумфом и продолжить путь к новым вершинам.

Аркан «Колесо фортуны» говорит о непредвиденных событиях, на которые нельзя повлиять. Водолеев карта призывает довериться судьбе и какое-то время плыть по течению, чтобы разобраться в том, что происходит, и обрести контроль над ситуацией.

По карте «Дурак» в конце недели Водолеям важно оставаться бдительными и осмотрительными. При кажущемся затишье могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые потребуют быстрых и решительных действий.

Рыбы





Карта «Повешенный» в начале недели призывает Рыб не начинать активных действий до тех пор, пока не будет полной уверенности в правильности действий. Аркан дает возможность скорректировать планы без спешки и устранить закравшиеся ошибки.

По карте «Смерть» Рыб ждет закономерный переход на новый жизненный этап, когда важно оставить в прошлом устаревшие идеи и планы. Избавившись от лишнего груза, Рыбы смогут привлечь в жизнь позитивные перемены.

«Звезда» в раскладе — карта надежд и приятных перспектив. Следуя за картой «Смерть», этот Аркан сулит Рыбам путь к успехам, не омраченных препятствиями.