Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.
По его словам, злоумышленники начали звонить жителям страны и представляться «полицейскими», расследующими дело об утечке данных. Так, журналисту позвонил неизвестный, продиктовал номер жетона и заявил, что кто-то «по нотариально заверенной доверенности» пытается снять деньги с его счета в банке. Преступник пытался выяснить у жертвы, в каких кредитных организациях тот обслуживается, чтобы якобы начать проверку.
Корреспондент положил трубку и набрал официальный номер своего банка. Там ему рассказали, что он говорил с мошенником, так как сотрудники правоохранительных органов никогда не будут спрашивать у вас информацию о ваших счетах, потому что все данные они запрашивают напрямую у банка.
Ранее телефонный мошенник с полугодовым стажем, который занимается массовым обзвоном жителей России и представляется сотрудником «Сбербанка», раскрыл секретные способы и схемы обмана россиян. Он уточнил, что ежедневно набирает номера около полутора тысяч человек, и примерно сто из них становятся жертвами афер. При этом за одну неделю ему максимально удавалось заработать полторы тысячи долларов (около 112 тысяч рублей).