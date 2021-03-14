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Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиянФото: EDGARD GARRIDO / Reuters

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

По его словам, злоумышленники начали звонить жителям страны и представляться «полицейскими», расследующими дело об утечке данных. Так, журналисту позвонил неизвестный, продиктовал номер жетона и заявил, что кто-то «по нотариально заверенной доверенности» пытается снять деньги с его счета в банке. Преступник пытался выяснить у жертвы, в каких кредитных организациях тот обслуживается, чтобы якобы начать проверку.

Корреспондент положил трубку и набрал официальный номер своего банка. Там ему рассказали, что он говорил с мошенником, так как сотрудники правоохранительных органов никогда не будут спрашивать у вас информацию о ваших счетах, потому что все данные они запрашивают напрямую у банка.

Ранее телефонный мошенник с полугодовым стажем, который занимается массовым обзвоном жителей России и представляется сотрудником «Сбербанка», раскрыл секретные способы и схемы обмана россиян. Он уточнил, что ежедневно набирает номера около полутора тысяч человек, и примерно сто из них становятся жертвами афер. При этом за одну неделю ему максимально удавалось заработать полторы тысячи долларов (около 112 тысяч рублей).

Россия

По материалам: lenta.ru
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