Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян

Вадим Карасев

Фото: EDGARD GARRIDO / Reuters

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

По его словам, злоумышленники начали звонить жителям страны и представляться «полицейскими», расследующими дело об утечке данных. Так, журналисту позвонил неизвестный, продиктовал номер жетона и заявил, что кто-то «по нотариально заверенной доверенности» пытается снять деньги с его счета в банке. Преступник пытался выяснить у жертвы, в каких кредитных организациях тот обслуживается, чтобы якобы начать проверку.

Корреспондент положил трубку и набрал официальный номер своего банка. Там ему рассказали, что он говорил с мошенником, так как сотрудники правоохранительных органов никогда не будут спрашивать у вас информацию о ваших счетах, потому что все данные они запрашивают напрямую у банка.

Ранее телефонный мошенник с полугодовым стажем, который занимается массовым обзвоном жителей России и представляется сотрудником «Сбербанка», раскрыл секретные способы и схемы обмана россиян. Он уточнил, что ежедневно набирает номера около полутора тысяч человек, и примерно сто из них становятся жертвами афер. При этом за одну неделю ему максимально удавалось заработать полторы тысячи долларов (около 112 тысяч рублей).