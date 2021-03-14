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Темнокожий игрок Заа стал первым футболистом АПЛ, не вставшим на колено перед матчем

Темнокожий игрок Заа стал первым футболистом АПЛ, не вставшим на колено перед матчем

Форвард лондонского "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа стал первым футболистом АПЛ, не вставшим на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter, сообщает агентство "Франс Пресс".

"Мое решение стоять перед матчем стало общеизвестным уже пару недель назад. Нет правильного или неправильного решения, но лично для меня коленопреклонение стало частью предматчевой рутины, и на данный момент это неважно, так как некоторые из нас по-прежнему подвергаются издевательствам", — сказал игрок.

Он добавил, что знает про ведущуюся за кулисами Премьер-лиги и органов власти большую работу по осуществлению перемен и уважает свои товарищей, которые все же решили преклонить колено перед матчем. Однако он хочет полностью сосредоточиться на футболе и получить от этого удовольствие.

Я знаю, что за кулисами Премьер-лиги и органов власти ведется большая работа по осуществлению перемен. Я также полностью уважаю своих товарищей по команде и игроков в других клубах, которые продолжают вставать на колено. Теперь я просто хочу сосредоточиться на футболе и получать удовольствие от того, что снова играю. Я буду и дальше стоять прямо.

Уилфрид Заа — ивуарийский и английский футболист, который выступает на позиции крайнего полузащитника за английский клуб "Кристал Пэлас" и сборную Кот-д’Ивуара. Последняя игра с его участием прошла 13 марта (команда играла против "Вест Бромвича") и завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев.

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По материалам: uposters.ru
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