Тимати заявил, что в «Холостяке» будет участвовать с Кридом: «Вы пришли на двойной «Холостяк»».

Лидия Мартынова

Сегодня состоялась премьерная серия нового сезона проекта «Холостяк», главным героем которого стал Тимати. Сначала все шло по плану и обожатели шоу думали, что будут наслаждаться просмотром, рассматривая участниц, пришедших только к рэперу Юнусову, однако, бывший супруг Решетовой решил шокировать своих дам, как говорится, «с порога». Он объявил о том, что в данном сезоне появится еще один холостой мужчина.

«Правила созданы для того, чтобы их нарушать», — загадочно начал свою речь Юнусов. Он уточнил, что присутствующие красотки, сами того не зная, «пришли на двойной «Холостяк», поскольку Тимур «в этом сезоне будет не один». После этого отец маленького Ратмирчика представил участницам своего друга Егора Крида, пояснив, что «в данный момент Егор – холостяк». Реакция появившихся в зале красоток была неоднозначной. Кто-то из них молчал, пребывая в шоке, кто-то лукаво улыбался, понимая, что «добыча» теперь не одна, но самая смелая девушка задала завидным женихам конкретный вопрос: «А как вы вдвоём собираетесь делить свою участь?»

Кажется, сезон обещает быть интересным и создатели шоу действительно постарались внести разнообразие. Надеемся, на сей раз оба «холостяка» похвастаются невестами в конце проекта.

© YouTube / Егор Крид