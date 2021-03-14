Тренер сборной Норвегии восхитился Большуновым, сравнив его по силе с медведем

Вадим Карасев

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум прокомментировал победу Александра Большунова в масс-старте на финальном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

В беседе с журналистами NRK норвежец восхитился впечатляющими экстремальными качествами россиянина. По его словам, победы Большунова вдохновляют его соперников и подталкивают их к улучшению результатов.

"Для нас вдохновение — смотреть на него. Эта картина будет висеть у нас до Олимпийских игр, он будет нарисован на стене в туалете. И будем тренироваться, чтобы стать лучше", — сказал Носсум.

Он добавил, что спортсмен хорошо держит максимальную скорость длительное время, чем сильно изматывает других лыжников. Также тренер сравнил россиянина с медведем, отметив его необычайную силу.

Он силен как медведь на здешних пологих подъемах.

Ранее NEWSTES писал, что российские болельщики поддержали Клебо после скандала с Большуновым.

