Тысячи россиян остались без света из-за непогоды в Иркутской области

Вадим Карасев

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Тысячи россиян остались без электричества из-за непогоды в Иркутской области, говорится на сайте регионального управления МЧС России.

Из-за сильного ветра около 80 сел и поселков в 16 муниципальных образованиях остались без света. Отключение электричества обусловлено усилением порывистого ветра до 27 метров в секунду.

Спасатели рекомендовали не проводить сжигание чучела Масленицы, также местных жителей просят не пользоваться ледовой переправой на остров Ольхон.

В феврале в шести районах Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за метели. Режим ЧС был введен главами Варненского, Нагайбакского, Карталинского, Кизильского, Агаповского и Брединского районов — там складывалась наиболее сложная обстановка из-за непогоды. Тогда на трассе из-за сильной метели застряли более 400 человек.