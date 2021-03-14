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Умер зампред экономического комитета Совета Федерации

Умер зампред экономического комитета Совета ФедерацииМихаил ПономаревФото: сайт Совета Федерации

Умер заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Тюменской области Михаил Пономарев, ему было 67 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Совфеда Вячеслава Тимченко.

Один из источников издания уточнил, что причиной смерти Пономарева стала остановка сердца, эту же причину назвал и Тимченко.

В январе умер депутат Госдумы генерал-полковник в отставке Николай Антошкин. Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов также отметил, что генерал-полковник в отставке незадолго до смерти болел COVID-19.

Россия

По материалам: lenta.ru
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