В Британии описали сценарий войны с Россией

Влада Некрасова

Комитет по обороне Палаты общин Великобритании опубликовал отчет, посвященный состоянию бронетанковых подразделений вооруженных сил страны, с описанием сценария возможного военного конфликта между королевством и Россией. Документ опубликован на сайте парламента.





"Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе в ближайшие несколько лет, наши солдаты, будучи, несомненно, все еще одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены идти в бой, используя устаревающую и даже устаревшую бронетехнику. Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха", — говорится в документе.

По мнению британских парламентариев, министерство обороны страны и армейское руководство знали о необходимости обновления парка военной техники. Но провал направленных на это программ привел к дальнейшему устареванию эксплуатируемых моделей. Это, в свою очередь, "влияет на общий потенциал и боевую мощь армии, особенно перед лицом потенциального равного противника, такого как Россия", отмечается в отчете.