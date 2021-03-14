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В Британии описали сценарий войны с Россией

В Британии описали сценарий войны с Россией
Комитет по обороне Палаты общин Великобритании опубликовал отчет, посвященный состоянию бронетанковых подразделений вооруженных сил страны, с описанием сценария возможного военного конфликта между королевством и Россией. Документ опубликован на сайте парламента.


"Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе в ближайшие несколько лет, наши солдаты, будучи, несомненно, все еще одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены идти в бой, используя устаревающую и даже устаревшую бронетехнику. Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха", — говорится в документе.

По мнению британских парламентариев, министерство обороны страны и армейское руководство знали о необходимости обновления парка военной техники. Но провал направленных на это программ привел к дальнейшему устареванию эксплуатируемых моделей. Это, в свою очередь, "влияет на общий потенциал и боевую мощь армии, особенно перед лицом потенциального равного противника, такого как Россия", отмечается в отчете.

Россия

По материалам: ria.ru
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