В Британии предсказали исход танковой дуэли своих и российских танков

Вадим Карасев

В докладе комитета по вопросам обороны палаты общин британского парламента говорится, что в случае столкновения английских танкистов с российскими артиллерийская дуэль может окончиться не в пользу британцев. Опасения англичан вызывает в первую очередь почтенный возраст большинства их боевых машин.

Как сообщает PA Media, проблемы у британской армии наблюдаются практически во всем: надежность техники, ее огневая мощь, возможность совместных эффективных действий разных родов войск. Чтобы исправить ситуацию, требуется не менее 4 лет — в первую очередь из-за бюрократии и бездействия командования.



"Многим из машин свыше 30 лет, у них низкая надежность агрегатов. По огневой мощи они серьезно уступают современным артиллерийским и ракетным системам, нет достаточной поддержки с воздуха", — перечислили авторы доклада.

На этом фоне российская армия значительно перевооружилась, в том числе завладела современной боевой и вспомогательной техникой. Таким образом, в случае реального конфликта у нее больше шансов одержать победу.

NEWSTES писал, что власти Норвегии ранее приостановили продажу России оборонного завода из опасений задействования его мощностей в интересах армии.