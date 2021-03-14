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В Гидрометцентре призвали не бояться потепления климата

В Гидрометцентре призвали не бояться потепления климатаРоман ВильфандФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бояться потепления климата не стоит, потому что к концу тысячелетия зима все равно не сократится до двух месяцев. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с «Российской газетой».

По его словам, само по себе потепление неизбежно. «Если даже предположить, что больше не будет парниковых газов, предприятия изобретут средства защиты, специальные фильтры, то накопленная человечеством их концентрация снизится вдвое только через 30 лет», — сказал Вильфанд.

Ранее Вильфанд предупреждал, что в ближайшие годы из-за изменения климата продолжительность времен года может сильно измениться. По его словам, сейчас скорость глобального потепления особенно высокая из-за влияния человека.

Кроме того, Вильфанд говорил, что 2020 год в России стал самым теплым за всю 130-летнюю историю метеонаблюдений. Рекордные показатели регистрировались на территории всех федеральных округов России, кроме Северо-Кавказского.

Россия

По материалам: lenta.ru
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