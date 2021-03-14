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В Госдуме отреагировали на идею блокады Южных Курил

В Госдуме отреагировали на идею блокады Южных КурилДмитрий НовиковФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Москва давно обозначила свою позицию по вопросу Южных Курил, заявил первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков. Так он прокомментировал идею японского политолога блокировать эту территорию, сообщает RT.

По словам Новикова, в «японском политикуме» в очередной раз появилось стремление обострения так называемой проблемы «северных территорий».

«Российская позиция, в свою очередь, сформулирована, внесены поправки в Конституцию, которые призваны гарантировать целостность российского государства, его территории», — сказал депутат.

Ранее японский политолог и бывший дипломат Акио Каватао в своей статье на портале Newsweek Japan заявил о необходимости демонстрировать готовность и способность заблокировать проливы между южными Курилами и материковой частью России. Речь идет о проливе Лаперуза и Сангарском проливе. При этом он призвал не идти на такие шаги сейчас, а подождать снижения национальной мощи РФ до уровня 1990-х годов.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал предложение Каватао ненаучной фантастикой. По его убеждению, данный сценарий не может быть реализован. Он также напомнил об эффективности системе обороны на Курильских островах.

Россия

По материалам: lenta.ru
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