В Ирландии рекомендовали приостановить использование вакцины AstraZeneca

Лидия Мартынова

Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии рекомендовал приостановить в стране использование британо-шведской вакцины AstraZeneca от коронавируса на фоне случаев нарушения свертываемости крови у взрослых после прививки, об этом сообщается в Twitter министерства здравоохранения.





"Национальный консультативный комитет по иммунизации (National Immunisation Advisory Committee, NIAC) рекомендовал временно отложить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca начиная с утра воскресенья, 14 марта. Данная рекомендация сделана на фоне сообщения норвежского агентства лекарственных средств о 4 новых случаях серьезных нарушений свертываемости крови у взрослых после прививки вакциной AstraZeneca от коронавируса", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что связь между применением вакцины и нарушениями в данных случаях пока не была выявлена. Тем не менее, из предосторожности NIAC рекомендовал временно отказаться от использования AstraZeneca в ходе кампании по вакцинации в Ирландии.

National Immunisation Advisory Committee - это независимая группа экспертов, которая готовит рекомендации для министерства здравоохранения по вопросам вакцин, иммунизации и иным вопросам в сфере здравоохранения Ирландии.