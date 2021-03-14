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В Ирландии рекомендовали приостановить использование вакцины AstraZeneca

В Ирландии рекомендовали приостановить использование вакцины AstraZeneca
Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии рекомендовал приостановить в стране использование британо-шведской вакцины AstraZeneca от коронавируса на фоне случаев нарушения свертываемости крови у взрослых после прививки, об этом сообщается в Twitter министерства здравоохранения.


"Национальный консультативный комитет по иммунизации (National Immunisation Advisory Committee, NIAC) рекомендовал временно отложить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca начиная с утра воскресенья, 14 марта. Данная рекомендация сделана на фоне сообщения норвежского агентства лекарственных средств о 4 новых случаях серьезных нарушений свертываемости крови у взрослых после прививки вакциной AstraZeneca от коронавируса", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что связь между применением вакцины и нарушениями в данных случаях пока не была выявлена. Тем не менее, из предосторожности NIAC рекомендовал временно отказаться от использования AstraZeneca в ходе кампании по вакцинации в Ирландии.


National Immunisation Advisory Committee - это независимая группа экспертов, которая готовит рекомендации для министерства здравоохранения по вопросам вакцин, иммунизации и иным вопросам в сфере здравоохранения Ирландии.

В мире

По материалам: ria.ru
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