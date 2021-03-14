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В Луцке в квартире взорвалась граната: погиб мужчина

В Луцке в квартире взорвалась граната: погиб мужчина

В Луцке из-за взрыва гранаты погиб ветеран АТО. Осмотр места происшествия подтвердил, что детонировала граната Ф-1. Как сообщают VolynNews, по предварительной версии, 41-летний мужчина получил смертельные ранения из-за неосторожного обращения с боеприпасом.

Взрыв в квартире на проспекте Грушевского прогремел около трех часов ночи. Тело погибшего мужчины нашли на кухне. Трое других жильцов квартиры в момент инцидента находились в дальних комнатах и потому не пострадали. Дело расследуется как несчастный случай вследствие незаконного обращения с боеприпасами.

Ранее при похожих обстоятельствах погиб ветеран АТО из Киевской области. Причиной смерти было названо неосторожное обращение с взрывным устройством.

Фото pixabay.com

Украина

По материалам: fakty.ua
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