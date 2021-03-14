В МИД России обвинили Запад в ускорении начала регулирования интернета

Вадим Карасев

Фото: Пресс-служба МИД России / РИА Новости

Именно Запад ускорил процесс начала регулирования интернет-пространств. С такими обвинениями выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Они сами ускорили то, на что мы долго не решались. Мы все время ощущали неловкость в том, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство. В том, что касается американских интернет-монополий», — заявила Захарова.

Эти интернет-монополии, к которым представитель МИД причисляет Вашингтон, НАТО, Брюссель, по ее словам, действуют исключительно из своих интересов и не хотят вести честную конкурентную борьбу, чем «демонстрируют аморальное поведение в сети». Действия России не являются нарушением «неких принципов», поскольку они «уже давно нарушены коллективным Западом», считает Захарова.

10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России. Ведомство объяснило, что пошло на такие меры из-за того, что модераторы соцсети не в полной мере удаляют запрещенный в России контент.

Вскоре после ограничения доступа представители Twitter отреагировали на действия российских властей. В компании отметили, что выступают в защиту «открытого интернета по всему миру», и заявили, что глубоко обеспокоены «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн».