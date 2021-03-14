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В Нидерландах приближаются первые многодневные парламентские выборы

В Нидерландах приближаются первые многодневные парламентские выборы

15-17 марта в Нидерландах пройдут первые в истории этой страны многодневные выборы. Голосовать разрешат как на участках, так и дистанционно.

Центризбирком России в своем Telegram-канале рассказал о некоторых особенностях процесса в европейской стране. Так, избирательные участки будут закрываться в 21:00 – одновременно с началом комендантского часа – причем нарушителей из числа избирателей и членов избиркомов штрафовать за его нарушение не будут.

Предусмотрено четыре варианта голосования: помимо станционарных участков, откроются также мобильные. Можно будет отдавать голос по доверенности, а граждане старше 70 лет смогут голосовать по почте.

"Института национального (общественного) наблюдения на парламентских выборах в Нидерландах законодательно не предусмотрено. Не предусмотрено и видеонаблюдение на избирательных участках", – заметили в ЦИК.

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По материалам: uposters.ru
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