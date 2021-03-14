В Нигерии предотвратили попытку похищения более 300 школьников

Анастасия Иванова

Силы безопасности Нигерии предотвратили попытку группы вооруженных людей похитить более 300 учащихся средней школы в нигерийском штате Кадуна на севере страны, сообщает газета Punch со ссылкой на местные власти.

Нападение произошло в ночь на воскресенье по местному времени в городе Икара. Как сообщил комиссар штата по вопросам внутренней безопасности и внутренних дел Самуэль Аруван, "предполагаемые разбойники взяли штурмом" школу, пытаясь похитить школьников. Учащиеся применили систему предупреждения об опасности, и представители сил безопасности, находившиеся в этом районе, прибыли на место происшествия. После столкновений напавшие сбежали.





"После подсчетов руководства школы правительство штата Кандуна может подтвердить, что все 307 школьников присутствуют на месте и находятся в безопасности. Попытка похищения была полностью сорвана, и ни одного учащегося ни забрали из школы", - сказал Аруван.

В пятницу сообщалось, что вооруженные боевики в результате нападения на колледж в штате Кадуна похитили около 30 учащихся, 180 человек были спасены. В другом нигерийском регионе, штате Нигер, на фоне нападения вооруженных людей на деревню и похищения 19 человек власти приняли решение закрыть все средние школы на две недели.