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В оккупированном Донецке на могиле Героя Украины появились свежие цветы


В субботу, 13 марта, украинцы вспоминали Героя Украины Дмитрия Чернявского, который погиб семь лет назад в этот день в Донецке во время мирного митинга за единство Украины.

В оккупированном Донецке на могиле Героя Украины появились свежие цветы

В Киеве на Майдане Независимости 13 марта в 18:00 прошла ежегодная акция памяти Дмитрия Чернявского, депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака и других Героев Украины, отдавших жизни за единство нашей страны.

А в оккупированном Донецке патриоты, ухаживающие за могилой Чернявского, тайком возложили на надгробие цветы. Родители Дмитрия после его гибели выехали во Львов, где и проживают, въезд в Донецк для них опасен. Поэтому памятник Герою Украины устанавливали в уже оккупированном городе единомышленники погибшего, они же ухаживают за могилой. Чтобы избежать вандализма со стороны оккупантов, по требованию заказчиков, на надгробии высекли другую фамилию, а место захоронения героя держат втайне.

Семь лет назад Донецкий административный суд разрешил одновременно проводить на центральной площади Донецка два митинга — за единство Украины и — пророссийский. Митингующих разделял символический милицейский кордон. Участники пророссийского митинга, вооруженные пиками, дубинками, петардами и свето-шумовыми гранатами, напали на патриотов, прорвав цепочку правоохранителей, и буквально утопили патриотический митинг в крови. После той жестокой расправы многим дончанам стало ясно, что война с Россией неизбежна.

Погибшему Дмитрию Чернявскому было 22 года. Его убийцу так и не нашли. Ответственность за нападение на украинский митинг, а также за похищение и убийство депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака 17 апреля 2014 года так никто и не понес.

Как сообщали «NewsTes», с начала этого года на Донбассе вновь обострилась ситуация. Террористы активно готовятся к боевым действиям. Из России заходят колонны с военной техникой, топливом, стройматериалами для укрепления позиций. Жители сообщают об активных учениях вражеских подразделений. ВСУ несут потери.

Украина

По материалам: fakty.ua
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