Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Петербурге временно закрыли движение на одной ветке метро

В Петербурге временно закрыли движение на одной ветке метро

В Петербурге временно закрыли движение на одной ветке метроФото: Андрей Юрьев / «Коммерсантъ»

В Петербурге временно закрыли третью ветку метро. Об этом сообщается в Telegram-канале петербургского метрополитена.

С 08:59 было закрыто движение на участке от «Василеостровской» до станции «Площадь Александра Невского 1», уточнили в метрополитене. Станции «Беговая», «Приморская», «Василеостровская», «Площадь Александра Невского 1» были закрыты на вход.

В пресс-службе метро «Фонтанке» сообщили, что причиной стало задымление на станции метро «Маяковская».

В 09:34 движение было восстановлено.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне
Налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне
Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
В Петербурге временно закрыли движение на одной ветке метро
В Петербурге временно закрыли движение на одной ветке метро
В России предложили изменить тарифную политику техосмотров
В России предложили изменить тарифную политику техосмотров
Россиянам разрешили есть сладости раз в неделю
Россиянам разрешили есть сладости раз в неделю
Собянин назвал Большую кольцевую линию революцией в московском метро
Собянин назвал Большую кольцевую линию революцией в московском метро
ФНС получит расширенный доступ к банковской тайне
ФНС получит расширенный доступ к банковской тайне
В Нидерландах приближаются первые многодневные парламентские выборы
В Нидерландах приближаются первые многодневные парламентские выборы
Оля Рапунцель показала, как пытается помирить дочерей
Оля Рапунцель показала, как пытается помирить дочерей
Иосиф Оганесян снимает рискованные пранки с сыном
Иосиф Оганесян снимает рискованные пранки с сыном
«Не «Харьковские соглашения»: Палица назвал две причины потери Крыма
«Не «Харьковские соглашения»: Палица назвал две причины потери Крыма
Элджей попал под капельницу после 30-летия Ивлеевой
Элджей попал под капельницу после 30-летия Ивлеевой

Топ на сегодня

США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
Глава Роспотребнадзора описала опасность нового типа птичьего гриппа
Глава Роспотребнадзора описала опасность нового типа птичьего гриппа
Бывшая временная президент Боливии пряталась от полиции под кроватью
Бывшая временная президент Боливии пряталась от полиции под кроватью
Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации
Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19

Еще по теме

Движение по «оранжевой» линии петербургского метро восстановлено
Станция метро «Площадь Восстания» в Петербурге закрыта на проверку
Станцию метро «Василеостровская» закрыли на вход и выход
Участок «зеленой» линии метро закрыли на 9 октября в Москве