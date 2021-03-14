В Петербурге временно закрыли движение на одной ветке метро

Вадим Карасев

Фото: Андрей Юрьев / «Коммерсантъ»

В Петербурге временно закрыли третью ветку метро. Об этом сообщается в Telegram-канале петербургского метрополитена.

С 08:59 было закрыто движение на участке от «Василеостровской» до станции «Площадь Александра Невского 1», уточнили в метрополитене. Станции «Беговая», «Приморская», «Василеостровская», «Площадь Александра Невского 1» были закрыты на вход.

В пресс-службе метро «Фонтанке» сообщили, что причиной стало задымление на станции метро «Маяковская».

В 09:34 движение было восстановлено.