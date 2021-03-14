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В Польше раскрыли обман Украины при покупке российского газа

В Польше раскрыли обман Украины при покупке российского газаФото: РИА Новости

Независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк (Andrzej Szczęśniak) раскрыл обман Украины при покупке российского газа. Его статья «Российский газ никуда не денется» опубликована в издании Myśl Polska.

Эксперт оценил попытку Киева отказаться от поставок природного газа из России и заключил, что западным поставщикам и их партнерам на Украине удалось «зарабатывать на простой схеме».

Щенсняк напомнил, что в 2015 году «Газпром» перестал поставлять топливо на Украину из-за прекратившихся платежей, однако Киев назвал это «политическим шантажом» и начал «с гордостью считать дни без российского газа». По его словам, Украина продолжила получать российский газ, однако по европейским ценам. У граничного контрольно-измерительного пункта появилась небольшая трубопроводная петля, в которой циркулировал газ.

«Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные, становящиеся все более скромными нужды. Чтобы легализовать такую систему, придумали "виртуальный реверс"», — объяснил Щенсняк.

При этом 25-50 процентов разницы в цене покрывали простые украинцы, которые «стали гораздо больше платить за газ и отопление», заверил эксперт.

Ранее глава молодежного крыла украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Марчевский рассказал про «аферу века» с поставками в страну российского газа. Политик предположил, что Украина на протяжении уже нескольких лет не закупает топливо реверсом из Европы, а напрямую гонит его из России, завышая цены.

Киев в январе этого года заявил, что импортировать российское сырье не намерен. Страна перестала напрямую закупать газ у России еще в конце 2015 года. Причинами стали присоединение Крыма к России в 2014 году, а также события в Донбассе.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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