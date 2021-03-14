В Польше раскрыли обман Украины при покупке российского газа
Независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк (Andrzej Szczęśniak) раскрыл обман Украины при покупке российского газа. Его статья «Российский газ никуда не денется» опубликована в издании Myśl Polska.
Эксперт оценил попытку Киева отказаться от поставок природного газа из России и заключил, что западным поставщикам и их партнерам на Украине удалось «зарабатывать на простой схеме».
Щенсняк напомнил, что в 2015 году «Газпром» перестал поставлять топливо на Украину из-за прекратившихся платежей, однако Киев назвал это «политическим шантажом» и начал «с гордостью считать дни без российского газа». По его словам, Украина продолжила получать российский газ, однако по европейским ценам. У граничного контрольно-измерительного пункта появилась небольшая трубопроводная петля, в которой циркулировал газ.
«Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные, становящиеся все более скромными нужды. Чтобы легализовать такую систему, придумали "виртуальный реверс"», — объяснил Щенсняк.
При этом 25-50 процентов разницы в цене покрывали простые украинцы, которые «стали гораздо больше платить за газ и отопление», заверил эксперт.
Ранее глава молодежного крыла украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Марчевский рассказал про «аферу века» с поставками в страну российского газа. Политик предположил, что Украина на протяжении уже нескольких лет не закупает топливо реверсом из Европы, а напрямую гонит его из России, завышая цены.
Киев в январе этого года заявил, что импортировать российское сырье не намерен. Страна перестала напрямую закупать газ у России еще в конце 2015 года. Причинами стали присоединение Крыма к России в 2014 году, а также события в Донбассе.