В Польше впервые приземлился стратегический бомбардировщик ВВС США

Вадим Карасев

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer, способный нести ядерное оружие, впервые совершил посадку на авиабазе в Польше — об этом сообщили в командовании американских военно-воздушных сил в Европе.

Самолет сел на авиабазе № 33 неподалеку от села Повидз.

"Полет включал в себя первую в Европе дозаправку бомбардировщика в "горячей яме". Она производится при включенных двигателях, а экипаж остается в кабине, чтобы самолет мог быстрее вернуться в небо... B-1B также выполнял дозаправку в воздухе с помощью Stratotanker KC-135 из 100-го авиакрыла Королевских ВВС", — говорится в пресс-релизе.

Как сообщал NEWSTES, ранее B-1B в рамках учений НАТО пролетели на малой высоте на столицами стран Прибалтики — Таллином, Ригой и Вильнюсом.