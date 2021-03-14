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В Польше впервые приземлился стратегический бомбардировщик ВВС США

В Польше впервые приземлился стратегический бомбардировщик ВВС США

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer, способный нести ядерное оружие, впервые совершил посадку на авиабазе в Польше — об этом сообщили в командовании американских военно-воздушных сил в Европе.

Самолет сел на авиабазе № 33 неподалеку от села Повидз.

"Полет включал в себя первую в Европе дозаправку бомбардировщика в "горячей яме". Она производится при включенных двигателях, а экипаж остается в кабине, чтобы самолет мог быстрее вернуться в небо... B-1B также выполнял дозаправку в воздухе с помощью Stratotanker KC-135 из 100-го авиакрыла Королевских ВВС", — говорится в пресс-релизе.

Как сообщал NEWSTES, ранее B-1B в рамках учений НАТО пролетели на малой высоте на столицами стран Прибалтики — Таллином, Ригой и Вильнюсом.

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По материалам: uposters.ru
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