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В Приморском крае в ДТП на автоинспектора отбросило машину

В Приморском крае в ДТП на автоинспектора отбросило машину
Уголовное дело возбуждено в Приморье по факту дорожно-транспортного происшествия, где попавший в аварию автомобиль отбросило на находившегося на дежурстве полицейского, он скончался, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

В полиции сообщили, что смертельная авария произошла в воскресенье, 14 марта, в пригороде Владивостока. На автодороге в районе улицы Маковского автомобильToyota Carina, за рулем которого была женщина1945 года рождения, при перестроении столкнулся с Toyota Prius. От удара водитель Toyota Prius не справился с управлением, и его авто отбросило на полицейского и припаркованные машины. Позднее старший инспектор ДПС умер в реанимации, автомобили получили повреждения. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови участников автопроисшествия.

Россия

По материалам: ria.ru
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