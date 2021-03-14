В Приморском крае в ДТП на автоинспектора отбросило машину

Влада Некрасова

Уголовное дело возбуждено в Приморье по факту дорожно-транспортного происшествия, где попавший в аварию автомобиль отбросило на находившегося на дежурстве полицейского, он скончался, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

В полиции сообщили, что смертельная авария произошла в воскресенье, 14 марта, в пригороде Владивостока. На автодороге в районе улицы Маковского автомобильToyota Carina, за рулем которого была женщина1945 года рождения, при перестроении столкнулся с Toyota Prius. От удара водитель Toyota Prius не справился с управлением, и его авто отбросило на полицейского и припаркованные машины. Позднее старший инспектор ДПС умер в реанимации, автомобили получили повреждения. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови участников автопроисшествия.