В России оценили слова Кравчука о широкомасштабных боях в Донбассе

Вадим Карасев

Фото: РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и бывшего президента Украины Леонида Кравчука о возможном начале на востоке страны полномасштабного военного конфликта. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

«А откуда возьмется широкомасштабный конфликт, если не из Киева? Сам по себе он не возникнет. И зачем нужны США? Чтобы играть на стороне Киева», — заявил Пушков.

По словам политика, у Соединенных Штатов был спецпредставитель по вопросу конфликта на востоке Украины, однако он ни разу не посетил неподконтрольные официальному Киеву регионы. Он добавил, что участие Вашингтона способно привести к усугублению ситуации. «Поэтому их [США] надо держать в стороне от всех переговоров», — написал Пушков.

Ранее Кравчук предрек развертывание широкомасштабного конфликта в Донбассе, в связи с чем выступил за привлечение к переговорам США. По его словам, конфликт в Донбассе — это не только украинский, и даже не европейский вопрос. «Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта, если Россия не остановится в своих аппетитах», — заявил он.