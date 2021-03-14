Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России оценили слова Кравчука о широкомасштабных боях в Донбассе

В России оценили слова Кравчука о широкомасштабных боях в Донбассе

В России оценили слова Кравчука о широкомасштабных боях в ДонбассеФото: РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и бывшего президента Украины Леонида Кравчука о возможном начале на востоке страны полномасштабного военного конфликта. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

«А откуда возьмется широкомасштабный конфликт, если не из Киева? Сам по себе он не возникнет. И зачем нужны США? Чтобы играть на стороне Киева», — заявил Пушков.

По словам политика, у Соединенных Штатов был спецпредставитель по вопросу конфликта на востоке Украины, однако он ни разу не посетил неподконтрольные официальному Киеву регионы. Он добавил, что участие Вашингтона способно привести к усугублению ситуации. «Поэтому их [США] надо держать в стороне от всех переговоров», — написал Пушков.

Ранее Кравчук предрек развертывание широкомасштабного конфликта в Донбассе, в связи с чем выступил за привлечение к переговорам США. По его словам, конфликт в Донбассе — это не только украинский, и даже не европейский вопрос. «Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта, если Россия не остановится в своих аппетитах», — заявил он.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Агутин опубликовал фото старшей дочери и рассказал об отцовстве
Агутин опубликовал фото старшей дочери и рассказал об отцовстве
США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
СМИ: Мортенсен и Фаррелл снимутся в фильме о спасении детей из пещеры
СМИ: Мортенсен и Фаррелл снимутся в фильме о спасении детей из пещеры
Раскрыта продолжительность действия «Спутника V»
Раскрыта продолжительность действия «Спутника V»
В России оценили слова Кравчука о широкомасштабных боях в Донбассе
В России оценили слова Кравчука о широкомасштабных боях в Донбассе
Российский врач заявил о невозможности улучшения иммунитета
Российский врач заявил о невозможности улучшения иммунитета
"Плохие новости": Forbes сообщил о задержке внедрения технологии в iPhone
"Плохие новости": Forbes сообщил о задержке внедрения технологии в
Биткоин установил новый рекорд
Биткоин установил новый рекорд
Больной раком бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» составил завещание
Больной раком бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» составил завещание
Европа предпочла запустить спутники Galileo на "Союзе", сообщил источник
Европа предпочла запустить спутники Galileo на "Союзе", сообщил
Андрей Малахов устроил звездам путешествие на родину в честь Масленицы
Андрей Малахов устроил звездам путешествие на родину в честь Масленицы
Наталья Варлей повздорила с Александром Зацепиным в эфире телешоу
Наталья Варлей повздорила с Александром Зацепиным в эфире телешоу

Топ на сегодня

Россия воздержалась при голосовании за резолюцию ООН по ЦАР
Россия воздержалась при голосовании за резолюцию ООН по ЦАР
Бензину предрекли дальнейшее подорожание
Бензину предрекли дальнейшее подорожание
Продолжение обстрелов в Донбассе: стороны конфликта обвинили друг друга
Продолжение обстрелов в Донбассе: стороны конфликта обвинили друг
В Крыму ответили на требование Кулебы обеспечить доступ на полуостров
В Крыму ответили на требование Кулебы обеспечить доступ на полуостров
Экс-президента Боливии Аньес задержали по обвинениям в измене
Экс-президента Боливии Аньес задержали по обвинениям в измене

Еще по теме

Пушков назвал условие для широкомасштабного конфликта в Донбассе
В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России
В Совфеде оценили заявление Кравчука о мерах против России
Пушков оценил слова Кравчука о способе остановить «агрессивные дела» России