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В России оценили заявление о необходимости блокады Южных Курил Японией

В России оценили заявление о необходимости блокады Южных Курил ЯпониейФото: Данил Годлевский / РИА Новости

Предложение блокировать Южные Курилы, озвученное японским политологом, является несбыточной идеей. Так его оценил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает РИА Новости.

«Все рассуждения вроде "давайте дождемся удобного момента, а потом предъявим территориальные претензии" или "создадим внутри России общественное мнение за отделение Курил и передачу их Японии" являются ненаучной фантастикой и реализованы не будут», — заявил он. Коротченко напомнил, что поправки к Конституции России навсегда закрепили статус Южных Курил как неотъемлемой части территории страны.

Коротченко добавил, что на Курильских островах действует эффективная система обороны и безопасности, и дислокация российских военных на данной территории делает бессмысленными возможные попытки Японии решить вопрос силовым методом. Он призвал японскую сторону смириться с существующей ситуацией и отказаться от территориальных претензий в интересах добрососедства и развития отношений.

Ранее сообщалось, что японский политолог и бывший дипломат Акио Каватао указал на необходимость продемонстрировать готовность и способность заблокировать проливы между южными Курильскими островами и материковой Россией для решения территориального вопроса. При этом Каватао считает, что Токио стоит подождать, когда национальная мощь России «снизится, как в 1990-е годы».

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.

Россия

По материалам: lenta.ru
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