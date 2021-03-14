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В России предложили изменить тарифную политику техосмотров

В России предложили изменить тарифную политику техосмотровФото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

В России предложили изменить систему формирования тарифов на технический осмотр транспортных средств по принципу ОСАГО. С такой инициативой выступил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленный им документ.

Так, для формирования тарифной политики техосмотров предлагается ввести базовый тариф и допустимый коридор, конкретные значения которых планируется рассчитать позже.

Еще одно нововведение — передача функции аккредитации операторов техосмотра из Российского союза автостраховщиков (РСА) в Федеральную службу по аккредитации (ФСА). По мнению Кутепова, это позволит «исключить коррупционную составляющую» и даст федеральному бюджету еще 255 миллионов рублей в год.

Пока в регионах формируют тарифы по методике 2012 года, которую операторы считают устаревшей. Правила техосмотра также планировалось изменить с 1 марта, однако правительство приняло решение продлить действующую на данный момент систему. Согласно новому регламенту, осмотр автомобиля будет фиксироваться на фото, снимок должен содержать координаты системы ГЛОНАСС с погрешностью не более 15 метров.

Россия

По материалам: lenta.ru
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